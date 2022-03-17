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外資強力回補 買超448億元居台股史上第4大

2022/3/17 16:39
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（中央社記者潘智義台北17日電）美國聯準會升息1碼，加上美股、陸股強彈，台股今天大漲507.39點，外資買超新台幣448.2億元，創歷史第4高。法人認為，美國升息後利空出盡，且俄烏戰事有機會緩解，外資先前大幅賣超，回補力道自然較強。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪時表示，外資前3週累計賣超約4000億元，加上本週上半週賣超約800億元，合計賣超約4800億元，既然先前賣得多，現在回補買超力道也比較強。

黃國偉說，依過去經驗顯示，進入升息循環之際，美國聯邦準備理事會（Fed）升息前台股多下跌，但宣布升息後利空出盡，台股通常都上漲，這次也不例外，當然此次股市表現也深受俄烏戰事影響。

他解釋，台股昨天未與美股強彈連動，只收小紅，應是擔心美股只有一日行情，不敢積極跟進；見到升息後美股續漲，今天才加碼台股，因一次性的反應，所以今天台股強漲逾500點。

他建議，俄烏雙方有機會達成協議，在油價回跌後，原物料股也會出現壓力，現階段較適合搶短，找跌深反彈機會，但也不宜寄望有太高的報酬率。（編輯：張良知）1110317

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