台股勁揚507點市值增1.56兆元 法人：上檔仍有壓

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（中央社記者張建中台北17日電）台股今天開高走高，終場大漲507.39點，單日市值激增新台幣1.56兆元，攀高至54.13兆元。法人表示，台股上檔仍有不小壓力，宜速站上17650點，才有助緩解壓力。

分析師王兆立表示，美股強勁揚升，其中又以費城半導體指數走勢最強，大漲逾5%，重振市場信心，電子類股指數今天強漲3.72%，成為台股領漲指標。

台股加權指數今天收在17448.22點，站上17350點年線，大漲507.39點，漲點創近10個月來新高，漲幅3%，成交值4008.73億元。據證交所統計，上市公司總市值攀高至54.13兆元，單日市值激增1.56兆元。

王兆立說，台股近日融資減少，有利短線表現，年線是長線強弱關鍵，是重要觀察指標。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股目前年線仍維持向上攀升趨勢，對盤勢應具助漲力道，但台股結構不盡理想，上檔有月線、季線及半年線反壓。

黃國偉說，近日指數皆維持在上週高點17581.57點及低點16764.78點之間，表現弱勢。台股月線下彎幅度陡峭，指數宜速站上17650點，才有助緩解壓力。

王兆立表示，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，符合預期，但Fed最快將於今年5月啟動縮表，時間較原預期下半年早，是影響美股盤中一度拉回，漲勢壓縮的主因。

黃國偉說，美國今年底核心通膨率預估約4.1%，高於先前預測的2.7%，意味著通膨壓力大，Fed可能加速回收資金，這恐將不利市場表現。

除Fed回收資金規模與速度，王兆立表示，近期俄烏緊張情勢稍緩，但並未完全消除，後續發展將持續牽動國際股市，影響外資動向與台股表現，仍應追蹤留意。（編輯：楊凱翔）1110317