長科去年財報創5大新高 股票面額擬修訂為0.4元

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（中央社記者張建中新竹17日電）導線架廠長科去年營運表現亮麗，包括營收、毛利率、營益率、稅後淨利及每股純益均創歷史新高，每股純益新台幣4.81元。

長科2021年下半年擬每股配發現金股利1.72元（以每股面額1元計算）；並計劃將公司發行股票面額自每股1元修訂為0.4元。長科將於6月14日在高雄舉行股東會。

長科今天召開董事會通過多項議案，其中決議通過2021年度營業報告及未來展望，長科去年營收、毛利率、營益率、稅後淨利及每股純益等，均創歷史新高。

去年長科合併營收新台幣127.92億元，首度衝破百億元大關，較前年成長32%，主要受惠封裝材料需求暢旺，導線架產能滿載及因應材料成本上升而調漲售價；去年毛利率26%，較前年增加7個百分點，去年歸屬母公司業主淨利17.14億元，年增122%；獲利逼近5個資本額，以每股面額1元股數計算，每股稅後純益4.81元。

展望今年營運，長科表示，上游半導體晶圓廠新增產能在2023年陸續到位，加上半導體後段封測廠去年大幅擴充打線機台，有利導線架景氣，預期今年營運可優於去年。

長科去年上半年每股現金股利0.68元（以每股面額1元計算），已於今年1月12日發放，長科今天董事會通過2021年下半年每股配發現金股利1.72元（以每股面額1元計算）；若以每股面額10元股數計算，每股現金股利相當於17.2元。

長科董事會也決議修改公司章程，將公司發行股票面額自每股1元修訂為0.4元。原持有1張長科股票，在變更面額完成後，持有張數將增為2.5張，也就是原持有400股的股東手中持股，也將變為1張長科股票。

長科指出，董事會決定配發現金股利，同時搭配變更面額的政策，讓股東持股張數倍增，可享領取現金股息及增加股票張數的效益。

從市場交易面來看，長科表示，希望藉由變更股票面額，在不影響原有股東持股市值下，讓流通股數增加，活絡市場交易外，也有助公司彈性規劃員工股權獎勵措施，強化人才留用與召募。

目前長科實收資本額為新台幣3.84億元，每股面額新台幣1元，流通在外股數即為3.84億股。

在產能布局，長科董事會也決議通過斥資4.5億元，向旗勝科技購置自有土地及廠房，因應未來2年至3年後產能需求。

長科2020年底動土的新廠，將於今年下半年完工試產，向關係企業易華電子承租的廠房，將用於擴充沖壓產能，加上此次向旗勝增購的土地廠房，因應2024年以後的長線需求，長科表示，已提前作好短中長期擴張的準備規劃。（編輯：楊蘭軒）1110317