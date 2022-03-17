中市府批中火火力全開 台電：政治口水無法減煤

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（中央社記者曾智怡台北17日電）針對台中市政指責中火「火力全開」造成空氣品質不佳，台電說明，依照承諾，空污季期間10台機組只開7台，「根本沒有火力全開的問題」；且至今年2月以來，中火平均僅5.13部機組發電量，也維持小於6部滿發電量的承諾。

台電強調，政治口水無法減煤，增加燃氣才能減煤、減碳、降空污。

台電晚間發布新聞稿指出，自去年10月空污季至今年2月以來，中火電廠全廠平均發電量為282萬瓩，遠低於6部機組、330萬瓩的發電量；市府部分官員一再指稱台中電廠火力全開也不符事實，「台中電廠10部機組開10部是火力全開，只開7部當然不是火力全開」。

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台電表示，以13日為例，空污同樣嚴重，但是7部機組只運轉6成。台電強調，真正能大幅減少中火空污排放，是加速燃氣機組的興建，無奈過去市府始終杯葛，才延宕空污較少的燃氣機組上陣的時間。

台電補充，電力供需隨時都在變化，系統狀況可能受到短期負載用電突然增加、機組故障、再生能源變動等因素影響，為確保民眾用電權益，台電必須機動調整全國各電廠的發電量，以確保系統供電穩定，並謹守環保承諾進行運轉調度，優先減煤，為空氣品質貢獻心力。（編輯：楊凱翔）1110317