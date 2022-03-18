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辰亞能源攜手3大壽險公司 投資綠能產業

2022/3/18 16:26
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（中央社記者張建中台北18日電）日本丸紅株式會社100%持股的台灣子公司辰亞能源，今天宣布與台灣3大壽險公司中國人壽、全球人壽及新光人壽共同投資綠能產業。

辰亞能源下午召開記者會，由董事長目賀田好弘親自宣布與3大壽險公司共同投資綠能產業的消息，包括中國人壽投資長謝欣欣、全球人壽總經理馬君碩及新光人壽駐會董事林伯翰也都出席記者會。

辰亞能源總經理游祥益表示，辰亞能源的投資分布於花蓮、新竹、台南、高雄及屏東5區域，太陽能電廠包括埤塘、水庫及海邊型式，這次與3家壽險公司合作的是以彰濱及學甲的太陽能案場為主。

至於合作投資金額，游祥益說，因保密協定不便透露。馬君碩則表示，這次全球人壽投入新台幣5億元，與壽險同業共同投資綠能產業，呼應主管機關針對綠色金融行動2.0政策的具體行動落實。

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謝欣欣說，中國人壽在10幾年前就已經開始再生能源投資研究，這麼多年來有機會就不停投資太陽能電廠，至今已掌握300MW以上規模，未來將再增加太陽能投資。

謝欣欣說，這次與辰亞能源合作投資有很深感觸，過去走在路上，如果太陽很大，會覺得好熱，現在看到太陽會很開心，因為投資正在產生收益，產生的綠電對環境有非常大的幫助，也盡到社會責任，對保戶委託的資金也有妥善利用。（編輯：黃國倫）1110318

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