東元：俄烏戰爭影響小 綠電再生能源是趨勢

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（中央社記者張建中台北18日電）電機大廠東元董事長邱純枝表示，俄烏戰爭對東元影響小，戰前貨已經出、錢也收到，她也指出，再生能源是國際趨勢，未來綠電占比提高，電網管理應考量區域性、分散式作法，政府也應提出配套。

展望今年景氣，邱純枝指出，國內經濟成長還是強勁，北美市場預期可大幅成長，東元今年營運成長樂觀看待，但仍需觀察原材料價格走勢。

東元今天下午舉行2022年家電新品發表會，以「冷凍、空調暨智慧生活」為主題，提出AI節能系統、空氣管理專家、冷凍冷藏等解決方案，推動各項低碳產品，邱純枝和東元集團會長黃茂雄等貴賓親自出席。

邱純枝指出，東元電機持續倡議節能減碳，目前新目標是2020年起至2030年，再減排50%，東元電機持續推出低碳產品。

邱純枝強調，東元也發展智慧能源馬達和機電產品，目前碳排放量較大的產業包括石化、鋼鐵、造紙、電子業等，其中電子業感受最急切，業者對於節省一度電提案都有興趣，東元的IE4、IE5、永磁馬達、直驅馬達等高效率馬達，加上變頻器 整合方案，能讓電子業節能幅度達到40%，東元也推出廢熱回收技術，石化和鋼鐵業者都有興趣。

對於國際原物料價格上漲影響，邱純枝表示，東元會參考同業作法和動態，讓消費者感受到CP值；東元空調暨智慧生活事業群說明，東元會參考業界動態，不會積極調漲價格。

談到俄羅斯和烏克蘭戰爭影響，邱純枝指出，對東元營運影響小，根據內部統計，戰前東元出口到俄羅斯的額度大約200萬美元至300萬美元，錢也已經收到，出口占比不到1%，戰事對東元集團營運面影響小。

黃茂雄補充說，俄烏戰爭提醒小國如何自衛，不僅要防衛自己、更要積極找尋生存空間。

談到再生能源政策，邱純枝表示，再生能源政策是國際趨勢，用電中綠能含量台灣比重相對低，也使得碳足跡提高，她指出綠電政策不能回頭、方向沒有錯誤， 台灣應該檢視南電北送的集中式電網及風險，未來綠電占比提高，電網管理應該考量區域性、分散式作法，政府也應提出配套。

邱純枝指出，綠能占比提高趨勢下，儲能規範也要訂出來，包括家戶儲能也是穩定用電供電的工具，東元也會積極切入家用儲能應用。

黃茂雄說明，台灣用電問題光靠電力公司並無法解決，中央、地方、企業、一般民眾要相互合作，解決電力問題各方都有責任。

展望今年景氣，邱純枝指出，國內經濟成長還是強勁，東元持續看好；北美市場今年預期可大幅成長，不過產業界較擔心大陸經濟趨緩、各項政策趨緊，整體來看，東元今年營收成長樂觀看待，但仍需觀察原材料價格走勢。

黃茂雄說，對於東元集團前景樂觀，未來3年到5年持續開展綠能，此外在馬達驅動的電動車領域，集團也會積極參與。（編輯：潘羿菁）1110318