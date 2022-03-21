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搶搭中職球季話題 純網銀續打高利定存戰

2022/3/21 13:48
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（中央社記者蘇思云、吳家豪台北21日電）中職新球季4月2日開打，純網銀也搶搭運動娛樂熱潮，樂天國際銀行今天再度推出60天期的「桃猿必勝定存專案」，若樂天桃猿隊奪冠有機會利率翻倍達1.2%。LINE Bank夢想帳戶最高優惠利率也達1.62%。

樂天國際銀行今天發布新聞稿，為了增加球賽樂趣，樂天銀今年再度推出「桃猿必勝定存專案」，讓民眾參與球賽又可有高利定存。

樂天銀表示，3月21日起到4月22日止，民眾透過樂天國際銀行網銀或App開立60天期定存，可享年利率0.6%，額度可分成新台幣3萬、10萬、30萬，每人每筆限開立一次，共計43萬。如果樂天桃猿隊獲得今年中職上半季冠軍，就可有額外加碼年利率0.6%，最高年息總計為1.2%。

此外，瞄準愈來愈多民眾習慣使用多元支付管道，樂天銀指出，符合一定資格的新舊客戶在4月底前，透過樂天銀App在桃園棒球場美食街與所有Pi拍錢包通路，使用行動支付都享有50%現金回饋，每人回饋上限為300元。

LINE Bank指出，如果有明確、但總金額較高的存錢目標，像是教育基金、創業圓夢金等，需要分階段、慢慢將錢存起來，LINE Bank也有3階段加碼式利率的「夢想帳戶」，2年期階梯式加碼優利可達1.62%。夢想帳戶最高存款目標可設到300萬元，存期可彈性設在4到24個月之間。

另一家純網銀將來銀行預計3月底正式對外開業，預料也會推出高利優惠吸客，外界預期，台灣3家純網銀競爭將日漸白熱化。（編輯：翟思嘉）1110321

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