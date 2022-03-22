美股回檔 法人：台股強勢格局未變

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法人認為，美股漲多回檔，台股不排除連動，但近期強勢格局未變。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北22日電）美聯準會釋出鷹派說法，美股回檔，終止上週的反彈走勢。法人認為，美股漲多回檔，台股不排除連動，但近期強勢格局未變。

聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）宣告，若有必要控制過高的通膨，聯準會下次升息幅度會超過一碼。

道瓊工業指數大跌201.94點或0.58%，以34552.99點作收，標準普爾指數小跌1.94點或0.04%，收在4461.18點；科技股那斯達克指數跌55.38點或0.40%，收13838.46點，費城半導體指數跌9.06點或0.26%，收3423.24點。

台股21日收在17560.36點，上漲103.84點，漲幅0.59%，收復月線17512點，成交值新台幣2582.55億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美聯準會升息後利空出盡，台股震盪向上，俄烏戰事利空鈍化，卻未消失，台股短線漲多，投資人追價意願降低，出現價量背離的現象，投資人不必心慌。

蔡明翰認為，台股短線仍看美股臉色，漲多後可能震盪整理，但少了美聯準會升息因素干擾後，台股未來一、兩週可維持強勢格局。

選股方面，他指出，在美聯準會升息前，僅原物料股、金融股表現，但升息後半導體族群也出現反彈，在健康輪動格局下，分散布局原物料、航運、金融、半導體族群，是安全做法。

產業訊息方面，日月光投控子公司矽品科技（蘇州）斥資人民幣2.64億元（約新台幣11.84億元），向明基材料取得蘇州工業園區春輝路部分廠房及土地使用權。

中鋼21日公布2月自結稅前淨利41.95億元，月減24%；累計前2月稅前淨利96.8億元，年增30%。

台灣汽車分期貸款業者和潤企業21日舉行法人說明會，董事長劉源森表示，去年機器設備、機車分期業務深耕有成，和運國際租賃則受惠於中國去年疫情趨緩，恢復過往業績成長力道。

和潤企業統計，去年合併稅後淨利35.3億元，年增26.4%，每股稅後純益（EPS）6.1元，年增21.8%。（編輯：張均懋）1110322