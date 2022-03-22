獲利1409億元創歷史新高 國泰金：配息一定比去年好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）國泰金去年稅後淨利達新台幣1409億元，創歷史新高，外界關注股利政策。國泰金表示，持續跟金管會溝通，今年股利以配發現金股利為主，配息一定會比去年高。

國泰金控今天舉行去年第4季線上法人說明會，國泰金2021年稅後淨利達1409億元，每股盈餘（EPS）達10.34元，連續3年創下歷史新高，法人關注今年股利政策。

國泰金財務長陳晏如表示，去年獲利創歷史新高，國壽也有上繳股息，持續跟金管會溝通，主委也有正面談話。在股利政策部分，會綜合考量同業配息，配息一定要比去年好，也要有好的股息殖利率，目前規劃還是發現金股利為主，暫無股票股利可能，後續會跟董事會報告，再讓董事會充分討論做出決議。

國泰金去年發放現金股利2.5元，外界預期如果比去年高，每股現金股利有機會上看3元。

至於國泰人壽的投資布局，根據國泰金公布資料，子公司國泰人壽去年積極實現股票資本利得1161億元、債券為631億元，總計在股、債實現利得約1792億元。截至去年底，國壽在台股部位市值約5190億元，占投資資金比例7.2%，去年投報率達20.9%，國外股票市值4650億元，占資金比例6.4%，報酬率達11.6%。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，以去年底來看，國內外股票持有部位比例共13.6%。近期資本市場波動較大，大原則來說，國壽在國內外股市投資比例大致在10到15%之間，考量目前國壽資本適足率（RBC）仍在相對高的水準，今年針對部分股票，如果覺得位於低檔也會逢低進場，隨市場做出調整。

至於美國聯準會（Fed）跟台灣央行日前相繼宣布升息1碼（即0.25個百分點），短期對壽險業既有債券投資評價有負面影響，但另一方面新錢投資報酬率會較好，可望提升再投資報酬率。

林昭廷表示，國壽一整年再投資金額為4500億元，債券利率每上升50個基本點，對於國壽未來5年累積的利息收入可貢獻250到300億元，會增加海外債券配置比例，提升固定收益。在匯率部分，新台幣過去2年相對其餘亞洲貨幣明顯走強，預期今年新台幣不會這麼強，今年避險成本有望比去年1.1%來得更低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國泰金發言人鄧崇儀表示，台美升息1碼對銀行業務來說，外幣加台幣部分的淨利差（NIM）加總後，樂觀估可增加8個基本點，但是後續仍要持續關注台灣資金供需，保守估計約增加6個基本點。原本NIM估計今年為1.23%，如果加上升息影響，有機會來到1.3%。

鄧崇儀表示，銀行今年放款業務目標成長1成，外幣放款過去2年因疫情下降不少，希望今年外幣放款可成長17%以上。在房貸業務部分，由於法規對於資本有所限制，預期今年房貸業務是溫和成長7%。（編輯：潘羿菁）1110322