電子重掌兵符 台股盤中漲近180點站回17700點
2022/3/23 11:29（3/23 11:53 更新）
台股23日盤中一度大漲近180點，盤面電子股重掌兵符，站回17700點大關。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北23日電）儘管聯準會釋出鷹派言論，美股仍強彈，台股今天盤中一度大漲近180點，封閉3月7日空方缺口，站回17700點大關，盤面電子股重掌兵符，高價股欣欣向榮。
台股今天開高走高，盤中大漲近180點，指數一度來到17738.69點，封閉3月7日以來的空方缺口。至11時左右，台股加權指數來到17719.86點，上漲160.15點，漲幅0.82%，成交值來到1680.57億元。
觀察盤面表現，上市電子股成交比重逾53%，人氣回籠，航運股占比下降至12%左右。權值股中，台積電上漲6元，漲幅逾1%，至589元；聯發科上漲逾1%，至989元。股王矽力-KY漲約2%，至3485元。貨櫃三雄中，長榮力守紅盤，小漲0.7%、陽明、萬海漲逾1%。
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示不排除將升息幅度擴大到2碼，備受關注。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天放量上攻，偏多氣氛轉強，主因來自升息腳步大致抵定，即使鮑爾釋出鷹派言論，美股也照彈不誤，顯示通膨與升息的短線利空稍見淡化，指數後續有望再往半年線至萬八關卡之間靠攏。（編輯：趙蔚蘭）1110323
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