全球存4大隱憂 國泰金下修台灣經濟成長率至3.7%

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（中央社記者蘇思云台北23日電）國泰金表示，基於烏俄戰爭增添通膨壓力等4項隱憂，把台灣今年經濟成長率從去年12月的3.9%下修到3.7%，至於央行今年6月是否升息，要看接下來3到5月台灣消費者物價指數是否會破3%。

國泰金今天實體舉行第1季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，去年原本預估台灣今年經濟成長率3.9%，這次團隊下修到3.7%，主要奠基在4個原因。第一，俄烏戰爭對歐洲影響大，對物價上漲情勢雪上加霜；第二，全球面臨物價上漲壓力；第三，中國經濟下行風險；第四為全球金融情勢都往緊縮方向走。

不過，台灣經濟成長仍具備動能，徐之強表示，今年台灣最主要經濟成長引擎是由民間消費所帶動，投資、出口仍可維持成長，但成長幅度會較去年稍微下滑，預估今年上半年、下半年經濟成長率應該都介於3.5%到4%之間。

央行17日宣布升息1碼（即0.25個百分點），徐之強表示，理由包括國內物價年增率因輸入性通膨將持續居高、產業復甦不一致逐漸緩和、勞動市場回溫、美英央行宣布升息且歐洲央行宣布結束購債。

團隊預期，台灣央行啟動升息循環，後續將跟隨美國聯準會等主要央行緊縮抗通膨趨勢，不過，調整幅度會看國內景氣與通膨變化調整。

媒體詢問如何看待央行今年升息頻率，徐之強表示，團隊沒有預測今年到底會升息幾次，不過，如果台灣3月到5月的CPI都超過3%，央行6月也許有機會再升息，至於透過利率抑制通膨的效果，也要看當時利率水準情況而定。

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觀察國際經濟情勢，徐之強表示，美國、歐元區與中國景氣都面臨新的阻力，預估3大地區今年經濟成長率都會下修。美國今年經濟成長率從原本預估的3%到5%下修至2.5%到4.5%；歐元區則是從原本的估3.5%到4.5%，下修至2.5%到3.5%；中國從原估5%到6%下修至5%到5.5%。

整體來看影響2022年經濟成長與金融情勢，國泰金團隊提出6項變因，包括變種病毒等疫情風險、全球供應鏈調整與產業復甦不均衡、主要國家央行加速收緊貨幣政策、國際地緣政治風險、台灣投資與消費動能、國際景氣穩定復甦有利台灣出口成長等。（編輯：潘羿菁）1110323