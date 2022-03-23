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晶華出售達美樂 去年獲利大補每股賺逾17元

2022/3/23 16:47
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（中央社記者江明晏台北23日電）晶華公布去年財報，雖有本土疫情干擾，但業外受惠處分達美樂股權挹注，獲利大幅增加205.62%，每股賺17.09元，董事會決議每股將分配現金股利12.3925元。

晶華國際酒店今天召開董事會，通過2021年度財務報表，2021年合併營收新台幣49.31億元，比2020年同期的54.23億元、減少9.08%。

晶華說明，營收減少主要受到Covid-19疫情的影響，去年5月起台灣爆發社區感染，邊境管制無境外旅客，餐廳禁止提供內用服務，直至8月中旬才逐漸開放，台北晶華酒店的客房及餐飲營運受到衝擊；但晶華積極轉型，推出各項促銷方案，將影響降到最小。而旗下太魯閣晶英、台南晶英及晶泉丰旅則受惠於國旅，業績逆勢成長。

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晶華2021年合併稅後淨利為22.39億元，比2020年同期的新台幣7.33億元，大幅增加205.62%，主要因去年認列處分子公司達美樂披薩股權利益16.36億元，稅後每股盈餘17.09元，比2020年同期的5.18元、增加11.91元。

晶華董事會也通過2021年度盈餘分配案，可分配盈餘為15億7884萬4627元，每股將分配現金股利12.3925元，每股現金股利比2020年增加182.35%。（編輯：楊凱翔）1110323

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