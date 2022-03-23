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批發、零售與餐飲營業額寫最強2月 第1季齊拚新高

2022/3/23 18:03（3/23 18:30 更新）
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經濟部公布，2月批發、零售及餐飲業營業額齊創同月新高。圖為餐飲業人員戴口罩、面罩工作。（中央社檔案照片）
經濟部公布，2月批發、零售及餐飲業營業額齊創同月新高。圖為餐飲業人員戴口罩、面罩工作。（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北23日電）經濟部今天公布2月批發、零售及餐飲業營業額，分別為8647億元、3147億元及719億元，齊創同月新高，預期在全球景氣穩健成長、政府放寬防疫管制下，批發、零售首季營業額可創歷年同期新高；餐飲則有望寫下歷史單季新高紀錄。

經濟部統計處下午公布111年2月批發、零售及餐飲業動態調查結果。批發業營業額為8647億元、年增7%；零售業為3147億元，年增0.2%；餐飲業為719億元，年增0.1%，三者皆寫歷年同月新高。

統計處副處長黃偉傑分析，全球景氣穩定成長、終端需求增加，加上半導體及國際原物料價格續居高檔，帶動機械器具、建材、化學材料等批發業成長，分別年增16.5%、13.6%、7.3%。

雖然汽機車則因車用晶片短缺導致供應緊縮，年減14.3%、食品菸草則因去年比較基期較高，年減7%，不過，就整體而言，表現仍相當亮眼，2月8647億元、年增7%，為連續16個月正成長。

零售業方面，黃偉傑指出，電子購物及郵購業在促銷活動挹注下，年增13.3%；汽車零售業因部分進口車到港，加上業者調漲價格，推升營業額表現，年增5.4%；燃料零售業則受惠油價飆漲，年增11.6%。

不過，綜合零售業卻年減3.6%，進一步觀察僅超級市場成長4%，百貨公司年減1.1%、便利商店年減7%、量販店年減11%。

全球景氣穩定成長，加上半導體及國際原物料價格續居高檔，帶動機械器具等批發業成長。（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）
全球景氣穩定成長，加上半導體及國際原物料價格續居高檔，帶動機械器具等批發業成長。（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）

黃偉傑分析，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，部分百貨公司業績下滑，便利商店與量販店則逢春節後的消費淡季，加上連日降雨影響民眾外出意願所致。

至於餐飲業，黃偉傑說，餐館業年減0.6%，主要是天氣濕冷衝擊外出客流量。外燴及團膳承包業則因今年開學日較早，供餐時間變多，呈現雙位數成長，年增11.7%，增幅為105年3月以來最高。

展望未來，批發業因全球景氣穩定成長、智慧手機新品上市、新興科技應用續強及原物料價格居高不下，預估營業額續呈增勢，3月為1兆879億元至1兆1186億元，年增6.5%至9.5%；首季為3兆744億元至3兆1051億元，可望寫下歷年同季新高，年增8.9%至9.9%。

零售業因部分百貨公司提前推出母親節檔期活動，加上政府放寬防疫措施、開放商務人士台來，預期營業額持續成長，3月為3312億元至3410億元，年增1.5%至4.5%；首季為1兆377億元至1兆475億元，同樣可望創歷年同季新高，年增2.8%至3.8%。

餐飲業同樣隨著國內疫情趨緩，加上業者展店、推出促銷，3月為662億元至682億元，年增1.5%至4.5%；首季預估為2139億元至2159億元，改寫歷年單季新高紀錄。

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黃偉傑指出，在政府實施邊境管制前，根據交通部觀光局統計，108年國外觀光客的餐飲消費占整體營業額近1成，對餐飲業而言，最大的敵人就是疫情，若疫情穩定、邊境管制逐漸鬆綁，絕對有助營業額提升。

不過，黃偉傑也指出，通膨壓力不容小覷，初始物價調升後將拉抬營業額，但壓力到頂點時，民眾會減少支出，代表消費力道開始緊縮，「這會是一個很大的變數」，要持續觀察。（編輯：楊蘭軒）1110323

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