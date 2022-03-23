本土疫情趨緩 百貨商場瞄準內需商機

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（中央社記者江明晏台北23日電）隨著本土COVID-19疫情趨緩，百貨商場備戰，瞄準重新燃起的內需商機。京站表示，目前還沒有感受到通膨壓抑消費需求，仍看好疫後人潮回流。

京站今天宣布將於3月31日至5月8日舉辦「女王購物節」，京站總經理柯愫吟表示，3月改裝約60個專櫃，除了結合誠品旗下主打美妝保養的expo Beauty，並將陸續進駐兩間百貨首店的新餐廳，包括雄獅餐飲品牌gonna共樂遊，以及4月登場「糀日和」，看好改裝效益將在4月顯現。

去年因本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，京站全年營收11.1億元，年減18.8%，稅後純益5597.9萬元，年減逾7成，每股純益（EPS）0.93元；今年初疫情升溫，京站前兩月累計營收2.21億元，年減5.76%。

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看好近期本土疫情趨緩，內需商機將回籠，不過，京站主管表示，也會擔心通膨壓抑消費需求，但目前漲價的品項以餐飲為主，精品類則是固定每年調漲，目前還沒有感受到消費市場有太大壓力。

觀察百貨人流狀況，京站主管表示，本土疫情趨緩後，民眾「悶太久了」，所以多半在假日規劃旅行，而不像過去一樣往百貨商場跑，所以目前假日人流稍微受限。且一旦有確診者足跡，除了閉館清消當日的營業額直接蒸發外，打擊人流的影響長達10到14天，坦言對百貨業者來說都是不小的壓力，但看好隨著疫苗覆蓋率提高，防疫措施有望繼續鬆綁，對人潮回流很有信心。（編輯：楊蘭軒）1110323