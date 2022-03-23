2月工業生產指數連25紅 創正成長第二長週期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北23日電）經濟部今天表示，2月在終端需求續溫、供應鏈失衡緩解以及半導體產能滿載下，2月工業生產指數為117.49，創下歷年同月新高紀錄，年增10.01%，連25紅，為史上正成長第二長週期。

其中，製造業指數為119.76，年增10.16%，同樣寫下歷年同月新高，並為連續25個月正成長。

從製造業主要行業別來看，電子零組件業為推升製造業生產成長的最大貢獻，2月指數為156.71，年增17.14%，已連續第27個月雙位數成長，當中的積體電路業指數為180.42，年增20.10%，為連續28個月雙位數成長；液晶面板及組件業指數為131.44，年增13.16%，為連續23個月正成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑指出，高效能運算、物聯網、車用電子等新興科技應用相關晶片需求續強，加上半導體業者擴增產能，激勵晶圓代工、構裝IC產能滿載，另外，液晶面板及其組件業因業者開拓商用、工控、健康醫療等產業領域，推升電子零組件業表現。

電腦電子光學製品業指數為148.95，年增9.55%，為連續25個月正成長，黃偉傑分析，雲端資料服務需求暢旺、供應鏈缺料問題緩解，有助於伺服器、無線通訊設備生產增加。

傳統產業當中，機械設備業受惠國內半導體大廠擴充產能，以及5G相關產業、自動化設備等接單強勁，挹注產能表現，指數為105.19，年增11.44%，為連續18個月正成長。

不過，基本金屬、化學原材料業則因業者停爐檢修、防疫產品需求趨緩，分別年減1.94%、3.29%。

展望未來，黃偉傑認為，隨著疫苗施打覆蓋率增加、主要經濟體陸續解封，終端需求力道有望提升，此外，5G、高效能運算、物聯網、車用電子等新型態科技應用與企業數位轉型持續拓展，以及國內半導體業者擴產，可進一步維繫台灣製造業生產動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

然而，俄烏戰爭加劇全球通膨壓力，恐制約貿易動能及經濟成長力道，必須密切觀察，黃偉傑坦言，1、2月是傳統產業淡季，近期還有貨櫃塞港因素，還無法斷言傳產動能是否邁入衰退，要視3月表現而定。

黃偉傑預估，3月製造業生產指數為143.99至147.99，可望寫歷年同月新高或歷史新高紀錄，年增3.4%至6.2%；首季指數為134.63至135.97，年增7.2%至8.3%。（編輯：楊凱翔）1110323