送愛到烏克蘭 統振旗下美妝2品牌推捐贈活動

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）統振公司為了協助烏克蘭，宣布旗下子公司台灣數位電通公司所代理的兩大美妝品牌，從3月16日到4月底，每銷售一件，就捐贈1元，盼拋磚引玉，為世界和平盡一份力。

統振今天發布新聞稿表示，Catrice及essence是來自德國COSNOVA集團的彩妝品牌，身為歐洲成員國之一，CONOVA集團已經捐贈100萬歐元支持烏克蘭難民，並且為了不在俄羅斯繳納所得稅，在烏俄戰爭期間，俄羅斯合資經銷商將會把在俄國所有利潤捐贈給社會事業，期盼戰爭早日終止，恢復和平。

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統振董事長陳敦仁表示，COSNOVA集團經營宗旨是在商業和個人生活中的目標是讓世界變得更美好。統振集團支持民主自由，秉持 「Taiwan can help（台灣能幫忙）」暖心精神，決定以「銷一捐一」的方式來聯手響應。

統振成立45年來，致力提供公司附近小學生的營養午餐費，也曾經於九二一大地震時大力捐贈電池到中部災區，供災區使用；近期結合集團旗下子公司共同舉辦「統振集團2020愛心散播、處處感受溫暖」義賣活動，並將全部義賣所得捐贈給伊甸社會福利基金會。（編輯：楊凱翔）1110323