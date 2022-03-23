數字科技去年第4季獲利創同期新高 每股賺3.38元
2022/3/23 21:24
（中央社記者吳家豪台北23日電）網路生活平台數字科技今天公布去年第4季財報，因591房屋交易網、8591汽車交易網與外包接案平台「Tasker出任務」等挹注，營業淨利達新台幣1.98億元，年增約30%；稅後淨利1.68億元，年增24%；每股盈餘3.38元，創同期新高。
累計2021年全年數字科技合併營收約16.85億元，年增9.4%；營業淨利7.08億元，年減1.88%；稅後淨利6.05億元，年減2.83%；每股盈餘12.13元。
數字科技今天董事會通過配發現金股利11.3元，配發率93%；以今天收盤價219.5元計算，現金殖利率逾5%。
觀察數字科技2021年度各平台營收比重，591房屋交易網占62%，8591寶物交易網占23%，8891汽車交易網占8%，518熊班暨人力平台占7%。
數字科技透過新聞稿表示，總會員人數累積逾1300萬人，隨著台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可控，民生消費需求回溫，房市、車市需求不墜，加上人力服務與婚宴商機，各平台營收成長可期。（編輯：楊凱翔）1110323
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