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新加坡超市舉辦台灣農產品節 主打蔬果零食及水產

2022/3/24 19:46（3/24 19:51 更新）
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新加坡最大連鎖超市舉辦台灣農產品節，活動24日登場，品項包括高麗菜、彩椒等蔬果，圖為當地一家門市。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月24日
新加坡最大連鎖超市舉辦台灣農產品節，活動24日登場，品項包括高麗菜、彩椒等蔬果，圖為當地一家門市。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月24日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡最大連鎖超市舉辦台灣農產品節，活動今天登場，品項包括芭樂、蜜棗、茂谷柑、高麗菜、彩椒、魚丸等蔬果及水產品，還有太陽餅等各樣台灣知名零食。

活動從今天至4月6日在這家超市的全島所有門市舉行。駐新加坡代表梁國新與超市業者代表今天下午在其中一家門市為活動揭幕，不少旅星僑胞也現身支持。

梁國新向中央社記者表示，這次活動為期2週，品項包括芭樂、茂谷柑、蜜棗、彩椒、高麗菜等蔬菜、水果，都是深受新加坡民眾喜愛的台灣農產品。

他指出，這次活動的農產品來自屏東、高雄及彰化等地，還有魚丸等水產品，以及太陽餅等各樣零食、糕餅。

活動品項還包括台灣知名冰棒及泡麵等食品，讓新加坡消費者有機會品嚐道地「台灣味」。

此外，鳳梨釋迦、鳳梨、巨峰葡萄等品項則因船期延誤，預計過幾天才會上架。（編輯：黃自強）1110324

新加坡最大連鎖超市舉辦台灣農產品節，活動24日登場，品項包括台灣蔬果、零食等。圖為駐新加坡代表梁國新（右2）與超市業者代表在其中一家門市為活動揭幕。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月24日
新加坡最大連鎖超市舉辦台灣農產品節，活動24日登場，品項包括台灣蔬果、零食等。圖為駐新加坡代表梁國新（右2）與超市業者代表在其中一家門市為活動揭幕。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月24日
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