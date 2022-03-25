振宇五金去年每股賺6.26元 高雄設倉庫強化到貨能力

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（中央社記者江明晏台北25日電）振宇五金因應南部門市物流配送需求，振宇五金標得台糖位於高雄的地上權，未來將做為南部倉庫使用，以強化南部門市到貨能力，提升整體物流效能。

振宇五金董事會通過發布110年度合併財報，合併營收新台幣17億2907萬元，年增9.24%；合併稅後淨利1億1046萬元，年增加9.67%，毛利率39.12%，較109年度上升0.47個百分點，每股盈餘6.26元，較109年同期增加0.16元。

振宇五金目前營業據點共64間門市，透過在地化經營及專業諮詢服務，帶動會員數及客單價穩定成長，年營收表現突破歷年新高，另為提升市占率，振宇五金以每年10%門市成長數邁進，並持續徵才，預期今年度門店數可達到70間的里程碑。

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振宇五金指出，今年3月5日恆春門市順利開幕，為了因應南部門市物流配送需求，振宇五金順利標得台灣糖業公司位於高雄市鳳山區正義段41地號的土地招標設定地上權，未來將做為南部倉庫使用，強化南部門市到貨能力，提升整體物流效能。

此外，振宇五金參與台中市政府住宅發展工程處的招商合作計畫，希望能結合梧棲地區的社會住宅，打造便利修繕平台，成為該社區的五金修繕賣場。（編輯：張均懋）1110325