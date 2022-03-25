MIH夥伴大會 歐特明秀自動駕駛整合ADAS感知系統

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海推動的MIH聯盟今天舉行夥伴大會暨首次海外招商會，先進駕駛輔助系統（ADAS）設計商歐特明展示自動駕駛Level 2整合ADAS視覺AI感知系統，公司也積極布局歐洲和日本市場。

歐特明發布新聞稿指出，應用在Level 2以上的先進駕駛輔助系統，已整合多項ADAS功能，並可同時處理超過30個感測器訊號，包含車用相機模組、超音波雷達、毫米波雷達、激光雷達等，讓感測器之間可以彼此融合與備援，提升車輛對環境感測的精準度。

以往ADAS功能需要透過不同的微控制器去展現各樣功能，車廠需要自行整合各個供應商所提供的單一功能，歐特明產品暨行銷總監曾怡舜表示，Level 2整合ADAS視覺AI感知系統，是車規設計生產，可適用乘用車、商用車前裝和後裝市場；此外，使用神經網路AI技術，已整合多項ADAS應用，支援包含自動跟車、車道維持、盲區警示、3D環景、駕駛疲勞分心警示等功能。

曾怡舜指出，商用車市場對ADAS的需求日漸升溫，例如歐盟規範大型商用車必須加裝盲點偵測系統（BSIS）保護行人與腳踏車騎士，歐特明已布局歐洲市場，預計下半年開始出貨。

在商用車隊管理應用，歐特明鎖定日本市場，積極開發駕駛監控系統，可對駕駛者進行身分辨識，並且監控駕駛者的狀態，對如打哈欠、分心、抽菸與打手機等可能影響行車安全的行為做出警示，相關系統也可與行車紀錄器結合。

歐特明主要布局ADAS和自動駕駛視覺人工智慧系統，定位為車用第一階（tier 1）供應商，生產汽車電子元件ECU、攝影鏡頭以及設計視覺人工智慧AI軟體。

法人指出，中國小鵬汽車是歐特明最大客戶，為分散過度集中風險，歐特明2019年開始開拓台灣和中國以外客戶，去年陸續獲得美國、日本、歐洲市場等客戶訂單，預估今年小鵬汽車營收占比將降到8成以下，規劃2023年占比降到5成至6成。（編輯：張均懋）1110325