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瑞銀看貶日圓 短線恐將跌破125

2022/3/25 15:47
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）日圓跌跌不休，日圓兌美元23日跌破121，創下6年以來低點，今早更觸及122.4。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天表示，不排除日圓短暫跌破125的可能性，估計未來一段時間將於120至125區間震盪。

瑞銀指出，日本最近公布的經濟數據遜於市場預期，加上美國及歐洲央行展示鷹派姿態，跟持續唱鴿的日本央行形成鮮明對比；雖然多國央行把抗通膨放在工作首位，日本央行似乎更關注經濟成長。

隨著日本貿易平衡惡化，資金持續外流至高收益率的地區，瑞銀認為，日本經常帳將維持較長時間的赤字表現，且因美、日2年期利率差在一個月內已擴大50多個基點，達到近2.2%，促使日本投資者將資金轉投國外，這也對日圓形成貶值壓力。

另一方面，瑞銀指出，金融市場避險情緒回落，也使具有避險性質的日圓受挫。

綜合上述因素，瑞銀調整未來3季的預測值，將日圓兌美元6月、9月及12月的目標分別降至122、120及118。

不過瑞銀補充，造成日圓走貶的利空因素將在明年有所緩和，日圓匯率長期趨勢可能走揚，明年3月日圓預測值將升至115。（編輯：張均懋）1110325

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