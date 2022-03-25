更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低
科技

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

2月建築貸款餘額年增率13.59% 近2年次低

2022/3/25 18:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天公布2月建築貸款餘額為新台幣2兆8566億元，年增率為13.59%，雖較1月略高0.18個百分點，仍是2020年2月以來的次低水準，顯見政府緊盯房市之下，建商推案心態依舊保守。

央行統計，2月房貸餘額為8兆8956億元，受到農曆春節工作天數較少影響，僅較1月增加263億元，年增率則為9.39%，連續2個月下滑。

有建商推案信心風向球之稱的建築貸款餘額為2兆8566億元，值得注意的是，年增率終止連6跌，小幅回升至13.59%。

不過，央行官員分析，建築貸款餘額月增239億元，月變動數持續收斂，顯示近年來政府相關部會陸續祭出打炒房措施後，建商推案態度轉趨審慎保守，連帶影響建築融資需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

央行官員指出，建築貸款餘額年增率些微走揚，或許反映今年貨幣政策走向緊縮，市場升息預期轉趨濃厚，加上國內普遍認為政府健全房市措施將滾動修正，央行對建商的信用管制措施短期也不會鬆綁；基於上述考量，比較有談判能力的建商就會先和銀行談好土建融條件，而後銀行也陸續啟動撥款 。

央行官員認為，儘管2月建築貸款年增率微升，從長期趨勢來看，建商推案態度轉為審慎觀望的氛圍並沒有改變。（編輯：蘇志宗）1110325

延伸閱讀
房市價量齊揚 12月房貸餘額暴增千億再寫歷史新高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族