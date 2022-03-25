2月建築貸款餘額年增率13.59% 近2年次低

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天公布2月建築貸款餘額為新台幣2兆8566億元，年增率為13.59%，雖較1月略高0.18個百分點，仍是2020年2月以來的次低水準，顯見政府緊盯房市之下，建商推案心態依舊保守。

央行統計，2月房貸餘額為8兆8956億元，受到農曆春節工作天數較少影響，僅較1月增加263億元，年增率則為9.39%，連續2個月下滑。

有建商推案信心風向球之稱的建築貸款餘額為2兆8566億元，值得注意的是，年增率終止連6跌，小幅回升至13.59%。

不過，央行官員分析，建築貸款餘額月增239億元，月變動數持續收斂，顯示近年來政府相關部會陸續祭出打炒房措施後，建商推案態度轉趨審慎保守，連帶影響建築融資需求。

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央行官員指出，建築貸款餘額年增率些微走揚，或許反映今年貨幣政策走向緊縮，市場升息預期轉趨濃厚，加上國內普遍認為政府健全房市措施將滾動修正，央行對建商的信用管制措施短期也不會鬆綁；基於上述考量，比較有談判能力的建商就會先和銀行談好土建融條件，而後銀行也陸續啟動撥款 。

央行官員認為，儘管2月建築貸款年增率微升，從長期趨勢來看，建商推案態度轉為審慎觀望的氛圍並沒有改變。（編輯：蘇志宗）1110325