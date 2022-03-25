政府擬延長黃豆等營業稅調降 飼料業盼回歸市場機制

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）疫情加上俄烏戰爭，飼料原料價格大漲，針對政府穩物價政策勸說，業者表示，調漲幅度遠不及成本上揚比例，所有原料都漲，「要求我們不漲是不公平、也沒道理」，應該恢復市場機制。

為穩定物價，行政院公告從2月7日到4月30日，機動調減大宗物資進口黃豆、小麥、玉米等三項貨物應徵5%營業稅，農委會建議再延長2個月。

飼料業者表示，這是全球性的通膨，玉米上漲30%，葵花籽油上漲50%，運費則漲1倍，現在新台幣又貶值，採購成本壓力高漲，每公斤調漲0.5元，調幅約僅3%上下，遠不及營運成本的漲幅，仍不足反應成本，更何況自己員工也要加薪，也得跟股東交待。

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業者表示，目前到6月之前不會再漲，但如果原物料價格仍處高檔，下半年勢必得再調漲，如果不敷成本，最後只能供應自已的養豬及養雞場，不供應外面需求，到時侯供需失衡，物價一樣壓不住。希望還是回歸市場機制。

日前農委會表示，全球防疫、俄烏戰爭對農產品生產、價格會產生影響，會全力穩定飼料價格，只要飼料價格穩定，農漁畜產品的價格，尤其畜產品就會更穩定。目前畜產品的飼料在3月底前不會變動，相關措施包括之前行政院祭出的營業稅減免，將向行政院建議到4月底後再往後延2個月。（編輯：潘羿菁）1110325