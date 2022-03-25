貿聯-KY去年每股賺15.22元 擬配9.1312元股息

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）貿聯-KY的2021年稅後純益20.36億元，年增11.37%，再創新高，每股純益（EPS）15.22元，擬配發現金股利9.1312元，貿聯表示，長期動能仍將以雙位數穩定成長為目標。

貿聯今天公告2021年營收新台幣285.64億元、年增26.74%，創下歷史新高，稅後淨利20.36億元、年增11.37%，每股盈餘15.22元、年增8.63%，擬配發現金股利9.1312元，配發率59.99%，以今日收盤價318元計算，現金殖利率2.87%。

貿聯表示，去年工業應用營收增長強勁，半導體設備營收接近倍增，能源設備成長超越50%，醫療設備達雙位數增長；資訊科技方面，數據中心用線營收成長超過5成；車用部分，在電動車主要客戶及新客戶的高速增長帶動下，推動相關營收年增近70%；電器產品營收年增5成，不過受到原物料及零組件成本攀升，導致毛利率短期遇壓。

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展望今年，貿聯表示，產品將聚焦工業自動、電動車、數據中心，發展更多元客戶。2022年1月20日完成對德商 LEONI 的工業應用事業群 （INBG）的股權收購，並將專注於合併後整合，合力產生綜效、新應用布局，以及擴大銷售。

貿聯指出，自從合併INBG，工業用成為貿聯最大的產品板塊， 而且部分INBG事業部將納入長期動能，成為2022年的增長動能之一，整體而言，長期營收將趨於穩定成長。（編輯：林興盟）1110325