貿協與印度大城世貿中心簽約深化商貿交流

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（中央社記者林行健新德里26日專電）中華民國對外貿易發展協會與印度班加羅爾世界貿易中心最近完成異地簽署諒解備忘錄，同意就商情交換、貿易推廣及會展交流持續深化合作。

印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨穩，各大城市全面恢復經濟活動，接下來有望開放商務及觀光旅遊，因此班加羅爾世界貿易中心（World Trade Center Bengaluru）主動提出深化合作的邀請。

班加羅爾有「印度矽谷」的美稱，超過400家全球研發中心及逾4000家新創公司在此設點，是全球第4大科技聚落；它所在的卡納塔卡省（Karnataka），目前已有緯創、世正開發、聯發科、友訊科技和台達電等台灣廠商落腳。

這份備忘錄於15日由外貿協會秘書長林芳苗先於台北簽署，再由外貿協會駐清奈辦事處主任施育龍於25日將紙本攜往班加羅爾，由班加羅爾世貿中心總經理韋瑪（Vineet Verma）親簽。

施育龍今天告訴中央社，台灣擁有強大的科技實力，與南印度的龐大市場具有互補性，這次合作定可創造雙贏。

他引述韋瑪說，班加羅爾世貿中心也已開始在科欽、清奈大城市設立據點，營運範圍未來還將拓展至南印度更多的主要城市。

此外，韋瑪也預期，在疫情更加緩和、旅遊限制鬆綁後，會有大量的印度企業家有意訪台採購，並參訪台灣的科技產業，學習台灣的經驗。（編輯：韋樞）1110326