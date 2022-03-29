全台最大漁電共生太陽能電廠 多家金融機構參與

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（中央社記者蘇思云台北29日電）聯邦集團旗下轉投資的廷捷電力，規劃在台南麻豆地區投資興建160MW（千瓩）漁電共生太陽能電廠專案，由國際票券主辦新台幣75億元聯貸案，共11家金融機構參與，支持台灣綠能發展。

國票金控子公司國際票券主辦聯邦集團投資全台最大漁電共生太陽能電廠75億元聯貸案，今天舉行簽約典禮。

國際票券總經理邱彥郎表示，國票集團支持政府綠色能源政策以及金管會綠色金融行動方案2.0，響應政府「2050淨零排放」政策。

國票將持續協助業者擴展綠能融資業務，目前除了屋頂型、地面型及漁電共生電站授信，並積極跨入水力、陸域風機、儲能及地熱等綠能授信，增加業者籌措資金的便利性。

聯邦銀行總經理許維文表示，近年跟微電能源密切合作，今年跟微電合作興建國內最大漁電共生太陽能電廠，若興建完成1年可產生2億度電，換算碳排放量為12萬噸，不僅可藉由太陽能系統的建置，使土地利用更加多元，也可以促進當地養殖漁業升級、增加地方就業機會，為環境盡一份心力。

長期專注將太陽能串連ESG（環境、社會、公司治理）解決方案的微電能源董事長王愍廸表示，本案位在台南麻豆的漁電共生先行區，屬於室內養殖型太陽能電廠模式，在電廠設計、建造、施工和維運的要求，較其他漁電共生模式的複雜度及成本都相對較高。

微電能源具有國際級太陽能管理專長以及能源數據整合能力，相信可達成優化漁業產能跟發電效益的雙重目標。

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國際票券主管表示，2016年底至今，統計國際票券再生能源相關的聯貸案、自貸、參貸案，大概裝置容量有500MW以上，不含本案貸款餘額有150億元左右。今年預估可以再放貸50億元，主要針對地熱、儲能等領域。相關案件上大概都是搭配融資7到8成比例，金融機構則配合業界施工進度分階段撥款。

國際票券具豐富太陽能電廠融資經驗，多次獲得經濟部能源局頒發「光鐸獎-優良金融服務獎」，聯邦集團肯定其專案融資能力，因此促成本案作為國內由票券公司主辦太陽能電廠聯貸案首例，由新光銀行、王道銀行共同主辦，中華票券、兆豐票券、玉山銀行及高雄銀行協辦，並由大中票券、台灣票券、大慶票券、安泰銀行參貸，共11家金融機構共襄盛舉。（編輯：郭無患）1110329