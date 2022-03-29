三地集團160MW漁電共生電廠 永豐主辦82億聯貸

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（中央社記者張璦台北29日電）永豐銀行今天邀集台銀、兆豐銀、合庫銀等11間金融業者，正式簽約6年期新台幣82億元聯貸，協助三地集團建置營運位於台南七股、裝置容量160MW（百萬瓦）的漁電共生太陽能電廠，預計2023年起陸續完工。

台灣力拼綠色能源建置，永豐銀今天發布新聞稿指出，永豐銀統籌6年期82億元聯貸，協助三地集團旗下三地能源等建置全台迄今裝置容量最大的漁電共生案，將資金投入於建置及營運位於台南七股、裝置容量160MW（百萬瓦）的電廠。

永豐銀表示，這次漁電共生聯貸案由永豐銀擔任管理銀行，邀集凱基銀行、土地銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行、台中銀行、新光銀行、台新銀行、兆豐銀行、高雄銀行、台灣銀行及台灣中小企業銀行，共12間金融業者共襄盛舉。

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同時，永豐銀表示，旗下太陽能光電廠融資餘額至去年底達約600億元、居全台第一，2024年將挑戰千億元規模；自2019年起，永豐銀籌組大型太陽能光電廠聯貸案，至今已主辦15件、累計金額達782億元。

此外，永豐銀指出，除攜手產業打造再生能源生態圈、力挺產業響應RE100（100%再生電力），搶攻全球綠色供應鏈商機外，永豐銀自今年7月起，預計每年採購260萬度綠電、約當全行一年用電量的10%，以具體行動實踐行內綠能減碳計畫。（編輯：郭無患）1110329