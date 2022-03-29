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工業富聯砸442億元投資中國私募基金 攻高階精密製造

2022/3/29 17:51
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海旗下工業富聯今天傍晚公告，將參與設立中國興微（廣州）產業投資合夥企業私募基金，投資金額人民幣98億元（約合新台幣442億元），布局高階精密製造產業。

工業富聯表示，3月25日與北京智路資產管理（智路資本）簽訂興微（廣州）產業投資合夥企業合夥協議，工業富聯作為有限合夥人，認繳興微（廣州）產業投資合夥企業基金額度人民幣98億元，資金來源為自有資金。

根據資料，智路資本出資人民幣100萬元，出資比重0.01%，工業富聯出資比重99.99%。

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興微（廣州）產業投資合夥企業投資標的，鎖定高階精密製造產業項目，根據公告，智路資本為興微（廣州）產業投資合夥企業基金管理人，合夥企業也聘請北京智路芯能管理諮詢合夥企業擔任基金財務顧問。

工業富聯去年12月先與智路資本、東莞科技創新金融集團、珠海發展投資基金簽訂「晟豐（廣州）產業投資合夥企業合夥協定」，投資私募基金晟豐（廣州）產業投資合夥企業，也布局高階精密製造。（編輯：翟思嘉）1110329

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