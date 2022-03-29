俄烏戰事干擾全球股市 投顧：仍有一半機率溫和上漲

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（中央社記者江明晏台北29日電）俄烏戰事持續，展望今年全球投資市場，百達投顧看法相對樂觀，認為只要戰事不要再延長，仍有50%的機率會彌補先前的跌勢，並繼續溫和上漲10%。

如果市場走勢多頭，百達投顧進一步指出，歐股、亞股就有比美股相對高的投資機會。

百達投顧也表示，市場仍有30%的機會反映能源或金融制裁繼續加大，這時美債與美股就會成為資金避風港，優於歐股與亞股的投資報酬。而剩餘20%的機率則可能發生景氣循環走到低谷，市場開始衰退，股市甚至會大跌20%、30%，這時能投資的就只有黃金跟美債，

整體而言，百達投顧認為仍有50%的機會，全球市場還是會很樂觀，認為通膨首季底就會落幕，經濟還可以溫和上揚。

進一步觀察，百達投顧說，歐美股市的這波高點出現在去年11、12月，且通常都是以電子科技類型的成長股為主，而今年過去3個月都以金融和能源等價值股表現較為強勢，這是過去5到6年來少見的狀況。

瑞士百達集團創立於1805年，以私人銀行起家，目前由8位合夥人合資擁有及管理，200多年來，歷經兩次世界大戰、經濟大蕭條、次貸風暴。集團總部設於瑞士日內瓦，在全球30個城市設有辦公室、共5000名員工。

百達投顧今天舉辦在台設立邁入第10年記者會，百達投顧總經理林秋瑾表示，其實投資人並不是不知道趨勢所在，例如臉書（Facebook）、谷歌（Google）、台積電，都是大家耳熟能詳的企業，但若過於關注短期股價波動，投資人可能會捨本逐末追求具投機性質的飆股，而錯失具投資價值的好企業。

她進一步說，主題投資的目的就是從日常生活中發現新趨勢，舉例來說，氣候異常變化、烏俄危機促使全球政府積極找尋新能源，「環保能源」與「環境機會」投資策略將大大地受惠；電子商務讓紙箱用量大增，卻又遇上原物料價格飆漲，「林木資源」價值水漲船高等等。（編輯：楊蘭軒）1110329