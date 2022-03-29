LINE Bank積極獲客策略 累計虧損22億擬今年增資

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（中央社記者謝方娪台北29日電）國內第3家純網銀將來銀行今天開業，根據金管會資料，LINE Bank以存款餘額達新台幣288.1億元居純網銀之冠，不過也因積極獲客策略，累計虧損達22.74億元，預計今年將再辦理增資。

國內共有樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）、將來銀行共3家純網路銀行，除了將來銀行今天開業，樂天銀行、LINE Bank去年都已陸續開業。

根據金管會統計，截至2021年12月底，LINE Bank第一類帳戶達1.73萬戶、第三類帳戶達71.53萬戶，合計有73.26萬存款戶；樂天銀行第一類帳戶達1.25萬戶、第三類帳戶達5.46萬戶，合計有6.72萬存款戶。相比之下，LINE Bank開戶數遙遙領先。

截至2022年1月為止，LINE Bank存款餘額達288.1億元，為存款餘額唯一破百億水準的純網銀；樂天銀行存款餘額81.76億元、試營運的將來銀行則僅0.03億元。

不過從財務數據觀察，LINE Bank累計虧損達22.74億元同樣居冠，將來銀行累計虧損13.84億元、樂天銀行累計虧損7.05億元。

金管會銀行局副局長童政彰表示，LINE Bank當初提出營運計畫時，就已預計今年會再辦理增資，並朝原股東增資規劃，實際增資金額還在內部討論中。

童政彰指出，LINE Bank先前規劃採積極獲客策略，因此行銷、管銷費用相對較高，從樂天銀行、LINE Bank財務和營運數據可見，LINE Bank意在建構自己的生態圈，因此存款戶數和金額相對衝高，樂天銀行則有不同商業策略考量，金管會都予以尊重。

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第3家純網銀將來銀行今天正式對外開業，不過截至今年1月累計虧損已達13.84億元，甚至超越樂天銀行，主要反映將來銀行先前取得執照時程延宕，尚未正式開業前的人事和基本開銷所致。

先前金管會曾找3家純網銀喝咖啡，純網銀盼爭取金管會進一步開放法人戶業務範圍，童政彰表示，法人業務開放會涉及相關法規調整，金管會已請相關公會進行研議，有些涉及跨部會議題，也會陸續和其他部會進行溝通。（編輯：黃國倫）1110329