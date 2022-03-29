投信：台股第2季估區間整理 成長股可留意

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）野村投信今天表示，俄烏戰爭造成的原物料價格上漲將在第2季持續發酵，面對不確定因素仍多的第2季，全球股債市仍是以震盪整理為主，建議秉持不追高、逢低買進的原則，預計台股將以區間整理為主，逢低布局成長股。

野村投信今天舉行第2季展望說明會，野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，市場雜音並未消失，短期內恐將縈繞不去，並且持續在第2季影響投資信心，造成市場波動。投資策略嚴守不追高殺低的原則，並在回檔時適度布局。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，受到俄烏戰事影響，全球第1季的經濟成長率可能較原先預估降低，戰爭造成的原物料價格上漲將在第2季持續發酵，台股將持續受國際股市走勢影響，預計將以區間整理為主；不過，就基本面而言，台灣經濟成長前景良好，企業獲利預估微幅上調，可望提供股市低檔支撐，成長率遠高於平均的個別產業及個股仍具優勢，因此選股優於選市，建議逢低布局。

姚郁如表示，俄烏戰事何時結束是目前最主要的不確定因素，迄今戰爭已延燒超過1個月，對於全球經濟的影響程度仍難判斷，這是其中1項變數；另1個變數值得留意的是原物料價格對通膨的影響，後續美國升息與縮表的時程對於經濟的影響，也需要加以觀察。

不過，即使目前各機構預估的經濟數據尚未反映戰爭的真正影響，長期而言景氣仍是處於上升趨勢，對於台灣來說，今年民間消費仍具備成長動能，對外出口也保持暢旺，整體基本面良好。

股市評價面也是另一項有利因素。姚郁如指出，大盤的本益比（PE）目前約為13倍，低於3年均值的一個標準差，處於偏低的水準，本淨比（PB）則是2.2倍，相對偏高，頗具投資吸引力。此外，去年台股企業盈餘出現爆發性成長，在基期墊高的情況下，今年仍能維持正成長實屬不易，不過各產業盈餘成長出現分歧，從超過五成的預估成長率到呈現衰退都有，這點將可能反映在股價表現上。

野村投信長期看好的趨勢並無太大變化，科技股部分持續看好半導體，高速運算，AI人工智慧，Server伺服器以及自動化、電動車等；傳產方面，長線來看運動服飾仍是主要亮點，另外也看好電動自行車、新能源車、鋼鐵及金融。（編輯：楊凱翔）1110329