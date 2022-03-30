有線電視備妥長假片單 搶攻清明連假商機

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北30日電）有線電視業者看準用戶傾向自主選擇收視內容的趨勢抬頭，積極充實影視內容，包括提供多款加值頻道組合方案，也備妥長假片單，大舉搶攻清明節連假商機。

根據NCC調查國人每日平均收看電視時數超過3小時，假日將近4小時；尼爾森發現，在疫情期間，電視頻道的收視率相較過往大幅增加，顯示網路與行動裝置的快速發展，雖讓民眾獲取資訊、接收影視內容的管道更加多元，但電視頻道依舊是台灣觀眾重要的收視平台。

中嘉寬頻發布新聞稿指出，現在消費者自主選擇收視內容意向高，除了既有頻道也願意額外加購自己較有興趣、常關注的特定類別頻道，中嘉寬頻提供多種類型的高畫質數位頻道組合，自推出以來廣受用戶喜愛，其中尤以體育、知識系列，相較去年同期訂閱戶成長6到7成。

為回饋收視戶支持，中嘉寬頻推出旗下加值頻道組合「豪華全享餐」優惠方案，相當於原價31折，就能收看包含兒童、知識、影劇、運動類等41個熱門加值高畫質頻道。

凱擘大寬頻與台灣大寬頻宣布，機上盒myVideo上架多部續集電影、國片及戲劇，且可觀賞蜘蛛人系列電影；數位有線電視不僅親子卡通連發，更有多項熱門賽事天天直播；Disney+獨家電影則有皮克斯全新動畫力作「青春養成記」，票房破億國片「月老」也將在4月2日上架。

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4月清明及兒童節連假即將到來，遠傳friDay影音企劃一系列的經典卡通，只要註冊會員即可0元免費看，包含哆啦Ａ夢電影全系列「電影哆啦A夢：大雄的金銀島」、「哆啦A夢：大雄與綠之巨人傳」、「哆啦A夢：大雄與不可思議的風使者」，以及「女王的柯基（中文版）」、「笑笑羊大電影：外星人來了」等。

對於已提早掃墓、連假想避開出遊人潮宅在家的消費者，4月即將上架的多部強檔院線電影「尼羅河謀殺案」、「夜路」，以及獨家／跟播日韓劇Again My Life、現在開始是Showtime!、「騙不了人的男人」、「正體 : 真面目」等，還有奧斯卡入圍得獎作品。（編輯：翟思嘉）1110330