上海封控 法人：亞德客影響小第2季需求看佳

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）中國上海地區因本土COVID-19疫情封控，外資法人指出，中國為主要市場的氣動元件大廠亞德客-KY受影響有限，客戶需求動能可望延續至第2季。

中國COVID-19本土疫情蔓延，上海地區持續分區、分批封控，亞德客-KY在中國大陸設有2個生產基地、4家直銷分公司和126家營業所，去年中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達93%，疫情和封城對亞德客-KY營運影響備受關注。

美系外資法人29日報告指出，3月開始在深圳、東莞、上海等地封城措施，對亞德客-KY營收影響有限，3月底在封城措施逐漸鬆綁下，需求可望回溫。

美系外資法人指出，上海地區封控對於今年自動化產業影響有限，自動化廠商在上海地區設廠比重相當低，不過上海地區是全球最大的出口港，對於海外市場營收比重高、在中國設廠量產比重大的自動化廠商來說，可能會受到海運出貨遞延的影響。

法人預估，亞德客KY在3月營收可望創歷年單月新高，估超過人民幣6.1億元，月增55%以上，3月亞德客-KY訂單出貨比（B/B ratio）達到1.15，3月部份需求受到疫情影響，將遞延至未來數週反映。

歐系外資法人預估，亞德客-KY第1季業績可較去年第4季和去年同期成長6%至9%區間，創同期新高可期。

展望第2季，美系外資法人預估，亞德客-KY部分客戶在3月底逐步復甦的訂單，需求動能將延續到第2季，預估亞德客-KY第2季客戶需求將較第1季增溫。

從應用比重來看，去年電子設備占亞德客-KY業績比重約27%，電池產業占比約11%，通用機械和包裝機械占比各約8%，汽車製造和機床設備占比各約5%，能源與照明設備占比約4%。

法人指出，儘管中國汽車製造重鎮吉林省也受到疫情影響封城，但對亞德客-KY影響有限，因汽車製造氣動元件業績占比僅5%。

展望今年營運，歐系外資法人指出，今年中期亞德客-KY在線性滑軌業績可望明顯成長，支撐今年亞德客-KY業績可年增16%至19%區間，預估今年第3季，亞德客-KY大型線性滑軌的稼動率可提升至80%至90%高檔水準。（編輯：郭無患）1110330