車用驅動 今年MCU營收挑戰215億美元新高

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（中央社記者張建中新竹30日電）研調機構IC Insights預期，在車用微控制器（MCU）強勁成長驅動下，今年全球MCU營收可望攀高至215億美元，將成長10%，可望創歷史新高紀錄。

IC Insights表示，受疫情影響，2020年全球MCU營收下滑2%，2021年因供給吃緊，MCU平均銷售價格躍升10%，創25年來最大漲幅，推升MCU營收攀高至196億美元，改寫歷史新高紀錄，年增約23%。

IC Insights預期，今年全球MCU營收可望進一步突破200億美元，將達215億美元，續創歷史新高，較去年再成長10%；車用MCU成長將超越其他用途MCU。

IC Insights預估，2021年至2026年全球MCU出貨量年複合成長率將約3%，產品平均售價也將緩步攀升至2026年，年複合成長率約3.5%，MCU營收年複合成長率將約6.7%。

32位元MCU將是最大成長動能，IC Insights預期，2021年至2026年32位元MCU營收年複合成長率將高達9.4%，16位元MCU營收年複合成長率約1.6%，4位元及8位元MCU營收則沒有成長。

盛群（6202）去年32位元MCU出貨4200萬顆，增加44%，今年受惠客戶轉單效益，銷售可望持續成長，盛群已透過管道爭取產能，預計今年底產能將可大增逾2倍。（編輯：張均懋）1110330