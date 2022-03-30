困難學名藥里程金估第2季認列 東洋全年營運看增

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）東洋財務長張國江今天表示，旗下2項困難學名藥試驗預計第2季都有新進展，屆時可認列里程碑金，並預計於2024年上市；另外抗黴困難學名藥最快第4季取得美國藥證，全年營運有望優於去年。

東洋今天舉行法人說明會，張國江表示，東洋今年共有3項困難學名藥有斬獲，其中，治療卵巢癌的困難學名藥Pegylipo，預期在歐洲即將進入生體相等性（BE）試驗階段；治療肢端肥大症的微球困難學名藥Octreotide將執行生體相等性試驗與藥劑生產製造，2項藥品均有機會在第2季取得50萬至100萬美元里程碑金，並於2024年上市。

另外，困難學名藥抗黴藥Lipo-AB目前正在美國進行審查，也將規劃查廠，期待能在今年第4季取得美國FDA藥證，屆時將有100萬美元里程碑金。

東洋2021營收新台幣45.36億元，年成長7.5%；稅後盈餘8.32億元，每股盈餘（EPS）3.35元，低於前一年度的3.72元。現金股利擬發放3元，配發率仍維持在75%以上。

張國江表示，2021年因流感疫苗比重增加，造成毛利率稍微下降，營業利益率與2020年相比則上升。不過，當年度因公平會2.2億罰款，所以淨利率下降至18%左右。（編輯：楊蘭軒）1110330