Google台灣4/14率先混合辦公 每週2天自選地點

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（中央社記者吳家豪台北31日電）Google今天宣布，Google台灣預計於4月14日起實施「3＋2混合辦公」，已於3月14日起進入轉換期，成為Google亞太區第一個轉換到混合工作週的據點。

Google發布新聞資料指出，在「3＋2混合辦公」制度下，多數Google員工一週會在辦公室工作約3天，另外2天可以自行選擇工作地點。隨著此制度逐步推行到Google全球辦公室，屆時約60%的Google員工每週有幾天會到辦公室、20%的員工會在新的辦公地點工作、20%則是居家辦公。

如果Google員工無法持續進辦公室工作，也能選擇「在哪都能工作週」、「申請延長在家工作」、「轉移主要辦公地點」、「完全遠距辦公」等彈性配套措施。

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Google Workspace在2021年針對全球客戶進行調查，發現74%的公司打算讓部分員工永久實施遠距辦公，另外有70%的高階主管支持一定程度的混合辦公，13%支持全面實施遠距辦公。

Google表示，轉移到未來工作模式將是一個循序漸進、持續實驗調整的過程。Google將以保持彈性為未來工作模式核心，不再量化員工待在辦公室的天數，而是關注大家聚在一起的時間，並強調企業文化的塑造、或透過團隊活動凝聚信任。（編輯：楊凱翔）1110331