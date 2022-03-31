進軍純網保市場？ 中信金吳一揆首度表態評估中

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（中央社記者蘇思云台北31日電）金管會規劃開放純網路保險執照，中信金總經理吳一揆表示，純網保應該會受到年輕族群歡迎，中信金對純網保評估中。市場傳出遠東集團找中信金合攻純網保，吳一揆僅回應，若有具體發展會再對外報告。

中信金今天舉行去年第4季法說會，對外說明2021年營運概況。中信金控2021年稅後盈餘為新台幣542.05億元，創下歷史新高，年成長26.5%，每股稅後盈餘（EPS）為2.73元，中信金決議今年將發放每股1.25元的現金股利。

金管會規劃開放純網路保險執照，媒體關注中信金對純網保看法。吳一揆今天在法說會首次對純網保表態，「中信金評估中」。

吳一揆指出，從全球產險發展來看，歐美很多老牌保險公司都採用很多數位品牌，針對不同客群提供不同的產品，許多新創在產險領域也做得很好。台灣產險市場要比較快速、比較簡單方便取得商品，仍缺乏相關管道。

吳一揆舉例，像是英國的ZEGO公司，以網上產險的經營方式，能夠按需求付費、靈活訂價、多元數據、精準風控，可以讓保險做到「pay as you go」。例如，有客人想要晚上6時租車子去台中，可以上網只買2個小時的保險，需求上面能夠達到碎片化跟精準化，滿足不同客群需求。

以美國網路產險為例，吳一揆表示，不僅車險可以做到碎片化，也可以提供租屋相關保險，例如租客在家摔倒或弄壞東西，屋主可以購買產險商品。寵物險也可以精細到把寵物照片寄給保險公司，視狗的品種，透過數據計算，了解易罹患哪種疾病、壽命多久等。

吳一揆表示，相信在台灣產險市場上，純網保可以符合年輕族群的需求，且在網路上投保，具有大幅度減少資本、保戶不用親簽等優點。

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吳一揆表示，目前保險局也在辦公聽會聽取意見，未來因應網路保險，監理角度也可以思考不同方式，例如產品核准速度也會影響經營，如果按照傳統方式核准效率太慢，碎片化商品的形式很像，希望可以一包一起核准，不是單個各自核准，也能加速純網保發展。

媒體詢問純網銀LINE Bank近期準備增資，中信銀作為原始股東意願如何。中信金財務長邱雅玲表示，LINE Bank增資有詢問原股東意願，內部還在評估中。純網銀目前尚在獲取新客戶階段，提供很多優惠措施，這也是初期會虧損的原因。（編輯：潘羿菁）1110331