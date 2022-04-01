道瓊指數跌550點 法人：俄烏戰事影響台股震盪

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（中央社記者潘智義台北1日電）道瓊工業指數下挫550.46點，擺脫第1季之後，法人認為，市場期待上市櫃公司陸續公布的營收、獲利，帶動台股在新的一季有好表現，只是俄烏戰事未確定停火前，台股仍可能震盪。

道瓊工業指數下挫550.46點或1.56%，以34678.35點作收，標準普爾500指數挫跌72.04點或1.57%，收4530.41點；科技股那斯達克指數下跌221.75點或1.54%，收14220.52點，費城半導體指數下滑79.62點或2.27%，收3429.00點。

台股3月31日收在17693.47點，下跌47.09點，跌幅約0.27%，成交值新台幣2270.5億元，加計盤後交易約2315.57億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪時表示，在俄烏戰事影響下，台股短線可能維持高度波動，但中長線樂觀，若戰事未確認停火，物價高漲，對企業的影響都無法排除，因此電子、原物料、金融、航運分散布局，持股水位不宜太高。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪時指出，市場對俄烏和談有期待，4月公布3月營收及陸續公布的第1季獲利可期，跌深電子股、原物料股、傳產股接續都有機會表現，加上4月台積電法說會行情，都可望帶動法人重新布局。

產業動態方面，印刷電路板製造服務商定穎將以股份轉換方式成立新設公司「定穎投資控股」，並成為其100%持股子公司，股東權益不因轉換股份有所影響。

鴻海旗下工業電腦廠樺漢表示，日前主動發現一名員工疑有偽造文書及挪用公司資產嫌疑，已舉發備案，去年提列損失金額約3772萬元，影響每股盈餘（EPS）0.39元，將循法律途徑追回損失。

健身器材廠岱宇2021年每股稅後盈餘（EPS）為3.48元，董事會決議每股配發2.5元現金股利，配發率72%，以3月31日收盤價49.3元計算，現金殖利率逾5%。（編輯：張均懋）1110401