更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300

台股短線震盪 清明連假後待季報題材發酵

2022/4/1 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北1日電）俄烏戰事未歇，持續影響國際股市。法人認為，台股與美股連動，短線因長假效應維持量縮震盪格局，清明連假後資金可望回流，待第1季季報題材帶動指數上攻。

台股加權指數今天終場收在17625.59點，下跌67.88點，跌幅0.38%，成交值新台幣2286.54億元，加計盤後交易約2345.96億元；今天8大類股漲跌互見，金融類股漲勢明顯，機電類股跌幅最深。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪指出，上市櫃公司第1季獲利看俏，在清明長假過後，台股資金可望回流，帶動指數再往上攻，4月有財報及法人說明會加持下，台股有機會震盪盤堅再挑戰萬八。

黃文清認為，短線台股仍聚焦原物料族群，金融股則是受惠美國升息趨勢，但中長線還是要回歸電子股。

另外，美股及外資動向也影響台股後續表現，外資短期賣股，中長期還是會回補股票。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，台股在季線壓力帶，俄烏戰事帶動原物料上漲，加上中國封城影響產品運輸效率，而美國聯邦準備理事會升息能否有效抑制通膨，且會不會操作過頭導致通縮，都是後續觀察的焦點。（編輯：張良知）1110401

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀