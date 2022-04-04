超商雙雄打永續戰 掀綠色消費風潮

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超商雙雄近期紛紛加強節能減碳力道，7-ELEVEN自2020年起陸續與政府、社會企業合作推動循環消費服務，像是2020年與高雄環保局合作，於3家門市內設置最新型「第三代自動回收機」。（統一超商提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月4日

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（中央社記者江明晏台北4日電）因應ESG永續發展浪潮，在台灣合計已有逾萬家據點的超商雙雄，近期紛紛加強節能減碳力道，透過循環餐盒、循環杯、包材減塑及導入節能與自動化設備，引領綠色消費風潮。

因應「2050淨零排碳」目標，ESG永續發展已成為企業營運的關鍵字。截至今年2月底，7-ELEVEN店數共6432家門市，全家則在3月31日宣布4000店里程碑達陣，超商雙雄在台合計已逾萬家據點，積極啟動減碳作為。

7-ELEVEN表示，2022年為統一超商「永續行動年」，除了鼓勵消費者自帶飲料杯、減少使用塑膠吸管，也推動減碳飲食、減少剩食；同時，跨界架構循環消費平台、擴建回收機制，鼓勵消費者與7-ELEVEN從日常消費與國際永續接軌。

舉例來說，7-ELEVEN已將減碳、減塑、惜食、永續採購落實於設備節能、包材輕量化、提升食材使用量、採購友善環境商品等各項營運本業。另外並於門市測試多項自助服務以勞務輕量，包含自助結帳、包裹自取、智FUN機、咖啡智FUN機等多項測試，不僅解放門市勞務，更提供全新沉浸式消費體驗。

7-ELEVEN自2020年起陸續與政府、社會企業合作推動循環消費服務，像是2020年與高雄環保局合作，於3家門市內設置最新型「第三代自動回收機」，能主動辨識瓶罐材質與形狀、回收速度快，2021年共回收近73萬瓶，執行成效顯著。

2021年擴大至網購包裝，7-ELEVEN與社會企業PackAge+配客嘉攜手合作，首波於雙北、桃園39家門市推動循環包裝回收站服務；今年起也與澎湖環保局合作設置自動資源回收機，回收4支寶特瓶即可獲得消費折抵回饋金1元，提升民眾回收意願。

7-ELEVEN同時邀請消費者共同展開綠色消費，包括開發「天素地蔬」低碳蔬素食、推出雨林認證濾掛式咖啡、推廣「i珍食」惜食商品、打造便捷的電動汽機車充換電服務，並設置寶特瓶自動回收機、與社會企業共同推動咖啡循環杯服務等，與環境共好永續消費行動。

全家便利商店也積極響應「綠生活」消費趨勢，透過循環餐盒、循環杯、包材減塑等環保作為減少塑膠用量。至2021年底，整體鮮食塑膠用量已減少近350噸。

全家便利商店也與創新社會企業「環海淨塑」共同打造「Let’s Café永續杯循環站」，並以板橋廣榮店為首間導入店舖，今年目標拓展達400店，達總店數的一成，超前達標環保署的循環杯政策。

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透過全家永續杯循環站，可以使用手機掃描店碼及杯碼完成咖啡杯租借，且還杯時僅需將永續杯交付給店員，全家將再透過逆物流系統運送永續杯至廠商端清洗，有助減少紙杯用量。

另外，全家第4000店的板橋廣榮店也運用數項特殊節能環保設備，如採用智慧節律照明，透過仿太陽自然光配方因子注入，營造顧客及員工舒適購物環境，並運用「全熱交換系統」，讓室內外冷熱空氣進行交換、降低溫差，提高舒適度及提高節能效率；在空調部分，則使用R407H環保冷媒，善盡企業環保作為，未來也將導入其他店點。（編輯：張良知）1110404