亞股收盤小漲 俄羅斯料受更多制裁推升油價

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（中央社香港5日綜合外電報導）亞洲股市今天受到前一日歐美股市上揚激勵，收盤撐住漲勢。但因俄羅斯據稱在一些曾經占領的烏克蘭城市殘暴屠殺，預料將遭受更多制裁，油價應聲繼續攀升，影響亞股多頭力道。

法新社報導，俄軍處決烏克蘭平民的消息曝光後，歐洲聯盟（EU）官員著手討論對莫斯科實施新制裁，包括追隨英美禁止進口俄羅斯原油。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也預告，美國本週將宣布更多對俄制裁措施。

由於歐洲經濟相當仰賴俄羅斯能源供應，尤其是德國；因此俄油可能遭到禁運，引發國際主要2種原油期貨合約的價格昨天勁揚，今天在亞洲交易價格繼續攀升，漲幅超過1%。

另一方面，中國因爆發一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，導致部分地區實施封城，包括最大城市上海。這預料將造成中國原油需求減少，但仍不足以阻礙油價漲勢。

儘管俄烏戰爭持續帶來不確定性，且全球經濟預料將遭遇打擊，但這並未妨礙華爾街股市3大指數昨天再度走高，由那斯達克指數領漲。

投資人將密切關注美國聯邦準備理事會（Fed）本週將公布的最近一次政策會議紀錄，冀望從中獲得有關央行官員貨幣政策想法的線索。

亞洲股市今天交易偏清淡，香港、上海和台北股市都因國定假日休市。東京股市收盤上漲0.2%，雪梨、首爾、新加坡、雅加達和威靈頓股市皆以小漲作收；馬尼拉股市則收低。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110405