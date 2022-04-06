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2021年電腦及資服業營業額逾4500億 創歷史新高

2022/4/6 11:17
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（中央社記者梁珮綺台北6日電）疫情推升遠距商機，進而帶動資安防護及網路架構等相關軟硬體需求成長，經濟部今天表示，電腦及資訊服務業去年營業額達新台幣4534億元，寫下歷史新高紀錄，年增12.4%，增幅為2008年以來最大。

經濟部統計處上午發布產業經濟統計簡訊第401期，分析台灣電腦及資訊服務業營業額成長原因及未來走勢。

統計處指出，5G通訊、高效能運算、物聯網及雲端資料處理等新興科技運用擴增，與此同時，疫情推升遠距商機，進而帶動資安防護及網路架構等相關軟硬體需求成長。

統計處表示，由於企業對系統資訊服務需求熱絡，從內部資訊系統、套裝軟體等領域擴展到全方位系統整合，電腦及資訊服務業市場規模因而逐年擴張，營業額從2012年的2725億元一路攀升至去年的4534億元，平均年成長率5.7%。

進一步觀察發現，去年電腦及資訊服務業營業額創下歷史新高，年增12.4%，增幅為2008年以來最大。

就各行業別來看，電腦程式設計、諮詢及相關服務業為主要成長貢獻來源，尤其去年企業建置網路儲存伺服器系統案件增加、資安防護等需求提升，營業額達3414億元，創歷史新高，年增11.8%。

資訊服務業去年營業額為1120億元，同樣寫歷史新高，年增14.1%，統計處分析，主要是拍賣平台網站管理業者促銷、交友社群平台廣告效益業績攀升所致。

另外，統計處指出，電腦及資訊服務業為知識密集型服務業，加上市場需求殷切，業者持續增強技術與軟體開發能力，歷年投入研發經費及人力穩定成長。

根據科技部調查，2020年電腦及資訊服務業研發經費為130億元，年增10.8%，其中以人事費支出104億元最多，占近8成。（編輯：翟思嘉）1110406

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