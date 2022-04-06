無畏中國疫情 亞德客3月營收創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）不受中國本土疫情影響，氣動元件大廠亞德客-KY自結3月合併營收新台幣28.39億元，創單月新高，累計今年第1季自結合併營收65.08億元，創同期新高，也是歷史單季第3高。

亞德客-KY指出，即使COVID-19疫情仍是不確定因素，但目前為止對需求影響有限，3月接單及出貨金額均創歷史新高，接單金額持續高於出貨，優於預期，3月來自電池產業、紡織機械、汽車產業及機床設備出貨有較高成長率，印證公司對氣動產業需求仍屬向上循環的判斷。

亞德客-KY自結3月合併營收28.39億元，較2月17.18億元增加65.25%，比去年同期23.9億元成長18.78%，創單月新高；累計今年前3月自結合併營收65.08億元，較去年同期59.34億元成長9.69%，是同期新高，也是單季第3高。

展望今年，亞德客-KY重申對營運偏向樂觀，維持110%稼動率提高庫存量，因應3月起傳統旺季需求。

亞德客-KY在中國大陸設有2個生產基地、4家直銷分公司和126家營業所，去年中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達93%，疫情和封城對亞德客-KY營運影響備受關注。

美系外資法人日前指出，上海地區封控對於今年自動化產業影響有限，自動化廠商在上海地區設廠比重相當低。

展望第2季，美系外資法人預估，亞德客-KY部分客戶在3月底逐步復甦的訂單，需求動能將延續到第2季，預估亞德客-KY第2季客戶需求將較第1季增溫。（編輯：張均懋）1110406