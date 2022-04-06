臻鼎、騰輝及泰鼎 首季營收皆創同期高

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（中央社記者江明晏台北6日電）受惠IC載板（IC Substrate）與Mini LED超薄板等新產能逐步開出，全球PCB龍頭大廠臻鼎-KY 3月與第一季營收雙雙改寫歷年同期新高；騰輝-KY與泰鼎-KY3月營收及首季營收也分創歷年同期新高。

全球PCB龍頭大廠臻鼎-KY 3月合併營收135.23億元，月增36.05%，年增45.49%；2022年第一季營收達339.15億元，年增24.81%。

臻鼎-KY表示，3月營收除持續受惠IC載板（IC Substrate）與Mini LED超薄板等新產能逐步開出，在電腦消費類與行動通訊5G應用產品的銷售維持穩健成長，加上各廠區產能調度得宜，未受疫情管控影響，帶動3月與第一季營收雙雙改寫歷年同期新高。

臻鼎-KY表示，2022年將延續積極成長的規劃方向，目標全年營收與獲利皆達雙位數成長。目前秦皇島BT新廠與深圳ABF新廠一切按照規劃建置中，預期分別於2022年第3季與2023年第一季開出新產能，將進一步推升IC載板營收成長。

銅箔基板廠騰輝-KY公告3月營收6.21億元，與去年同期比較成長1.5%，月增22%，截至3月累計營收17.2億元，較去年同期成長6.8%，單月營收及累計營收分別創歷年同期新高。

騰輝-KY表示，業績貢獻主要來自車市逐步復甦以及汽車電動化趨勢不變帶動下，散熱材料市場需求提高，汽車板以及散熱金屬基板產品訂單持續增加，軍工航天材料終端認證上持續深耕有成，高頻、高速一系列tec-speed高速低損耗材料應用產品布局發酵。

展望2022年，騰輝-KY表示，除了散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位，積極布局半導體測試應用的終端開發也有所成，目前在半導體測試應用的老化板及探針板訂單，在海外與中國當地已逐月增加，成長性可期。

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此外，騰輝-KY近期開發印度市場高階電動摩托車的散熱應用產品已有成績，對比台灣早年摩托車在步入小康的高成長及碳排放限縮要求大背景下，看好全年度的整體營運績效貢獻。

在泰國生產的PCB廠商泰鼎-KY今天公布營收，今年3月營收逾12.7億元，雖月減0.8%，但年增22.5%，創歷年同期新高。累計今年前3月營收約41.45億元，季減少6.6%，但年成長27.1%，若以功能貨幣泰銖計算則年成長40.4%，同創歷年新高。（編輯：黃國倫）1110406