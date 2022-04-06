信邦貿聯3月營收齊創高 首季同步登頂

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）電子零組件、連接線廠商信邦及貿聯-KY受惠汽車、工業應用、通訊及電子周邊等相關產業需求續旺，3月及第1季營收均創下歷史新高。隨著各產業需求逐漸增溫，第2季依舊看旺。

信邦自結3月合併營收新台幣24.53億元，月增14.90%，年增14.75%；累計第1季合併營收69.42億元，較去年同期成長15.98%，比去年第4季成長6.06%。單月及單季營收均再創成立以來歷史新紀錄。

信邦指出，3月合併營收衝上新高，主要因汽車、綠能、工業應用、通訊及電子周邊等產業銷售，分別較2月成長5.93%、16.74%、14.33%及28.96%；觀察MAGIC五大產業第1季營運表現，醫療及健康照護年成長18.81%、汽車產業年成長37.88%、綠能及節能年成長6.10%、工業應用年成長17.01%、通訊及電子周邊年成長14.66%。

信邦表示，第1季為傳統營運淡季，卻能繳出單季歷史新高的佳績，隨著各產業需求的逐漸增溫，展望第2季營運將優於第1季。

貿聯-KY因併購LEONI工業應用事業群營收占比高達4成之賜，推動營收自2月起顯著跳升，3月來到43.64億元，月增7.29%、年增100.35%，續創歷史新高；累計第1季營收116.45億元，年增89.85%。

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貿聯指出，3月整體營收略高於2月，儘管中國大陸地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情控管造成深圳、常州廠區生產零星中斷及物料短缺，工業用、車用、資訊數據、電器等表現仍穩定。

貿聯表示，以歐洲為營運重心的工業應用事業群（INBG）目前營運良好，即使俄烏衝突帶來不確定性，以及中國常州廠3月短暫停工造成影響有限。3月INBG約占總營收的41%。目前就合併後的潛在合作業務進行討論，包括聯合銷售和行銷活動創造綜效。（編輯：楊蘭軒）1110406