國巨3月營收106億元衝新高 第1季創次高

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠國巨自結3月合併營收新台幣106.25億元，創單月新高，第1季自結合併營收301.29億元，創單季次高。

國巨3月自結合併營收106.25億元，較2月92.47億元增加14.9%，比去年同期87.26億元增加21.8%，創單月新高。

國巨指出，3月工作天數回復正常，加上利基型市場需求穩健，使得3月營收創下單月新高。

累計今年第1季國巨自結合併營收301.29億元，較去年第4季256.9億元增加17.3%，比去年同期237.44億元成長26.9%，創單季次高。

展望第2季，國巨指出，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及國際局勢持續緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端出貨，國巨將密切關注市場供需狀況，並配置最適當產能，因應客戶端需求。

國巨董事長陳泰銘日前表示，國巨利基型產品接近滿載，營收占比達到80%，訂單出貨比（B/B ratio）大於1；至於一般品還在庫存修正，但訂單有增加，市況已在築底，未來觀察是否有V形或U形反轉。

國巨在3月中旬線上法人說明會中指出，今年首季高階特殊品稼動率維持高檔水準，一般標準品被動元件稼動率約70%至75%，維持去年第4季水準。（編輯：楊蘭軒）1110407