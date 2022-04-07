矽力-KY股價異常 今列注意股票

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（中央社記者潘智義台北7日電）IC設計廠矽力-KY昨天股價遭信驊超越，失去股王寶座，儘管信驊今天跌勢較重，股價仍高於矽力-KY；而矽力-KY今天因股價異常，遭台灣證券交易所列為注意股票。

矽力-KY與信驊股王爭霸在4月1日以新台幣3315元戰成平手，形成雙股王局面；不過在清明連假後，信驊與矽力-KY在6日強弱有別，信驊以3330元正式超越矽力-KY的3195元，登上股王寶座。台股今天重挫343.87點，高價股矽力-KY下跌4.51%、收在3050元，信驊重挫7.51%，仍以3080元連續第2天稱王。

失去股王頭銜的矽力-KY今天另因股價異常，被證交所列為注意股票。根據證交所網站顯示，矽力-KY因6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達300元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，因此列為注意股票。

受惠伺服器市場需求強勁，遠端伺服器管理晶片龍頭廠信驊3月營收突破4億元關卡，達4.32億元，月增29.6%，年增66.31%；信驊第1季營收達11.51億元，年增53.43%。矽力-KY則尚未公告3月營收。（編輯：張良知）1110407