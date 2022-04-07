更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股12/300

矽力-KY股價異常 今列注意股票

2022/4/7 20:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）IC設計廠矽力-KY昨天股價遭信驊超越，失去股王寶座，儘管信驊今天跌勢較重，股價仍高於矽力-KY；而矽力-KY今天因股價異常，遭台灣證券交易所列為注意股票。

矽力-KY與信驊股王爭霸在4月1日以新台幣3315元戰成平手，形成雙股王局面；不過在清明連假後，信驊與矽力-KY在6日強弱有別，信驊以3330元正式超越矽力-KY的3195元，登上股王寶座。台股今天重挫343.87點，高價股矽力-KY下跌4.51%、收在3050元，信驊重挫7.51%，仍以3080元連續第2天稱王。

失去股王頭銜的矽力-KY今天另因股價異常，被證交所列為注意股票。根據證交所網站顯示，矽力-KY因6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達300元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，因此列為注意股票。

受惠伺服器市場需求強勁，遠端伺服器管理晶片龍頭廠信驊3月營收突破4億元關卡，達4.32億元，月增29.6%，年增66.31%；信驊第1季營收達11.51億元，年增53.43%。矽力-KY則尚未公告3月營收。（編輯：張良知）1110407

延伸閱讀
矽力及信驊股價一消一長 競逐台股股王
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀