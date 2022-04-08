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八貫3月與首季營收均創同期新高 營運展望正向

2022/4/8 18:51
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（中央社記者賴言曦台北8日電）TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）廠八貫3月營收新台幣2.19億元、首季營收6.17億元，雙雙創下歷年同期新高。八貫表示，第2季因應訂單需求，產能依舊滿載，正向看待中長期營運展望。

八貫企業今天公告3月營收2.19億元，月增17.2％、年增23.47％，為歷年同期新高；累計今年第一季營收6.17億元，較去年同期成長41.65％，也創歷年同期新高。

八貫今年第1季合併營收，略遜於去年第4季的6.48億元。八貫說明，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，3月後中國大陸、越南多地疫情發散，部分客戶工廠減量生產，且俄烏戰爭造成船運運輸降載，導致八貫第1季部分訂單出貨遞延。

八貫表示，自去年第3季起，產能利用率已保持滿載，3月營收較上月與去年同期雙增，主因是戶外產品訂單保持出貨穩健，醫療產品歷經去年整年的庫存去化，需求已重回成長軌道。

八貫表示，受惠航太產業復甦及救生衣、救生筏等設備的定期更新需求，訂單明顯增溫，今年第1季航太、救生產品已出貨6300多萬。

展望後市，八貫表示，今年第2季因應訂單需求，產能依舊滿載，隨著產能擴充，中長期營運展望正向。（編輯：楊蘭軒）1110408

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