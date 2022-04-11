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友達、群創3月營收均月增約9% 首季營收皆雙降

2022/4/11 14:32
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（中央社記者潘智義台北11日電）面板廠友達光電今天公布3月合併營收新台幣280.4億元，月增9.3%，年減8.7%。群創光電自結3月合併營收239億元，月增9%，較去年同期減少22.8%。

友達統計今年第1季合併營收815.3億元，較去年第4季減少12.4%，較去年同期減少1.7%；群創光電自結今年第1季自結合併營收為699億元，較去年同期減少16.6%，較去年第4季合併營收減少12.6%。

友達發布新聞稿指出，3月面板總出貨面積達208.8萬平方公尺，較2月增加6.3%。今年第1季面板總出貨面積達605.3萬平方公尺，較去年第4季減少7%，較去年同期減少4.7%。

群創光電統計，3月大尺寸面板合併出貨量共計1198萬片，較2月增加13.6%；3月中小尺寸面板合併出貨量共計2318萬片，較2月增加12.3%。

群創今年第1季大尺寸面板合併出貨量共計3493萬片，較去年第4季出貨量3602萬片減少3%；今年第1季中小尺寸面板合併出貨量共計6684萬片，較去年第4季出貨量8213萬片減少18.6%。（編輯：黃國倫）1110411

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