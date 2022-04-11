南亞科首季每股純益2.11元 第2季跌價有望縮小

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（中央社記者張建中新竹11日電）南亞科第1季在業外收益挹注下，稅後淨利新台幣65.5億元，季增1.5%，每股純益2.11元。總經理李培瑛預期，第2季產品平均售價跌幅可望縮小。

南亞科下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。南亞科第1季銷售量減少1%，平均售價下滑約5%，季營收199.46億元，季減6.8%。

南亞科第1季毛利率43.9%，較去年第4季下滑5.5個百分點，營業利益62.62億元，季減22%，受惠匯兌收益及環保費用回沖等業外收益挹注，稅後淨利65.5億元，季增1.5%，每股純益2.11元。

展望未來，李培瑛表示，4月動態隨機存取記憶體（DRAM）市況與第1季差不多，後續5月、6月市況是否變得更好或更差，要留意俄烏戰爭、通膨及中國大陸封城等變數。

李培瑛說，因供應商庫存健康，資本支出維持理性，預期整體第2季產品平均售價跌幅有機會較第1季縮小。

李培瑛指出，俄烏戰爭及相關的管制措施對南亞科銷售沒有影響，只是戰爭引發全球通膨疑慮升高，可能影響消費型筆記型電腦等需求減緩，不過雲端伺服器、商用筆記型電腦及電競筆記型電腦需求依然強勁。

至於中國大陸封控方面，李培瑛說，有些地區已經逐步解封，有些地區可能封控到18日，上海周遭地區比較嚴重，將持續觀察動態變化。

新廠方面，李培瑛表示，目前新廠還沒動土，還在準備建照，預計今年上半年有機會拿到建照，相關準備作業較預期延遲2至3季時間，預期2025年才有機會看到產出貢獻。（編輯：張均懋）1110411